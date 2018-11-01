Евпатория, Крым, 1 ноября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Отсутствие электричества, канализации и воды — главные проблемы при благоустройстве диких пляжей в Евпатории. Об этом ИА REGNUM 1 ноября сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Побережье

«Прокладка многокилометровых инженерных сетей — дорогое удовольствие, непосильное для местного бюджета. Вдоль пляжной полосы планируется оборудовать парковки, сделать велосипедную, беговую и пешеходные дорожки. Проектировщики предлагают оградить пляжи от ветров невысоким прозрачным барьером», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские учёные бьют тревогу по поводу подводной добычи песка, а также неконтролируемого сброса канализационных стоков в Чёрное море.