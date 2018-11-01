Чита, 1 ноября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Подписав сегодня, 1 ноября, закон «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов», врио губернатора региона Александр Осипов сообщил, что намерен обратиться к федеральным властям с просьбой о выделении дополнительных средств на сбалансированность бюджета. Такой вывод можно сделать из официального сообщения на сайте забайкальского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Это бюджет выживания, а не развития. Для придания импульса экономике региона необходимо гораздо больше денег, и мы готовим обращение в федеральный центр с тем, чтобы Забайкальскому краю были выделены дополнительные средства на сбалансированность краевого бюджета», — заявил новый глава региона.

По оценке Александра Осипова, сверстанный бюджет полностью сбалансирован лишь формально — с точки зрения доходов и расходов — но заложенных в него средств «крайне недостаточно для поступательного социально-экономического развития Забайкалья».

Напомним, в проекте бюджета, одобренном 23 октября 2018 года на заседании регионального правительства, доходная часть сформирована с учетом трансфертов из федерального бюджета (51,1 миллиарда рублей) и собственных доходах (33,6 миллиарда рублей), тогда как расходная часть определена в сумме 50,6 миллиарда рублей. Имеющийся профицит связан с растущими расходами на заработную плату работникам бюджетной сферы (свыше 26%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначен 24 октября 2018 года после добровольной отставки Натальи Ждановой.