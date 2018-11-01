Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Эвакуацию пассажиров на Московском вокзале Санкт-Петербурга провели сотрудники транспортной полиции после обнаружения бесхозного предмета. К счастью, тревога оказалась ложной.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СЗФО, сообщение о бесхозном предмете на вокзале поступило 1 ноября в 11:40 мск. Полицейские осуществили тщательную проверку, ничего опасного обнаружено не было, в 12:30 был дан отбой тревоги.

Однако на время проверки пришлось вывести людей из Мраморного и Светового залов Московского вокзала. На движении поездов эта ситуация никак не отразилась, вокзал работает в штатном режиме, отметили в транспортной полиции.