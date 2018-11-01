Генуя, Италия, 1 ноября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Парламент Италии утвердил так называемый «Генуэзский декрет» о выделении средств всем пострадавшим от обрушения моста Моранди, сообщает Sky Tg 24.

Юбер Робер. Разрушенный мост. 1767

Работы по ликвидации последствий уже идут, до принятия декрета финансирование осуществлялось через национальные и региональные фонды. Ранее министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли сообщил, на что именно предполагается потратить выделенные средства. Общий объем финансирования программы — около 280 млн евро.

72,3 млн евро будут выделены семьям, оставшимся без жилья (владельцам домов, расположенных под виадуком). 55 млн евро — компаниям, чей бизнес так или иначе пострадал из-за происшествия. 48,5 млн евро потратят на обеспечение транспортной доступности территории, 30 млн евро — на зарплаты сотрудникам компаний, которые занимаются ликвидацией последствий трагедии.

14 августа в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы продолжают опрос свидетелей и рассматривают возможность предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 21 гражданину, среди которых менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры.

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