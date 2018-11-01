Москва, 1 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Введение ответных ограничительных мер в отношении ряда чиновников и предприятий Украины «назрело давно и является вынужденным шагом, на который Россию толкают агрессивные действия украинских властей». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Железняк

«Введение Россией санкций направлено на защиту наших национальных интересов от деструктивных действий политиканов, захвативших власть в Киеве», — заявил Железняк.

Он отметил, что несмотря на недружественную политику Киева, Россия оставалась экономическим партнером Украины по ряду направлений, при этом киевские власти продолжали регулярно вводить незаконные санкции против российских компаний и граждан, бездоказательно обвиняя их в нарушении украинских законов.

Меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.