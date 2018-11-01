Финикс , США, 1 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Попавшая в автоаварию 53-летняя женщина осталась одна в пустыне штата Аризона (США), где в течение шести дней питалась одной травой, прежде чем ее спасли два человека, которые искали сбежавшую корову, сообщает AMNA.

Цитата из х/ф «Профессия репортёр». Реж. Микеланджело Антониони. 1975. Италия, Испания, Франция Авария в пустыне

Женщина потеряла контроль над автомобилем, который свалился в ущелье глубиной в 15 метров и приземлился на деревья, где и остался висеть. Получившая серьезные травмы женщина оставалась в машине на протяжении нескольких дней, прежде чем ей удалось выбраться и пойти в сторону железнодорожной станции, чтобы попросить о помощи. Однако, прошагав полкилометра, она упала.

На шестой день после аварии владелец ранчо и один рабочий, ремонтирующий дорогу, заметили, что часть дорожного ограждения повреждена. Они разобрались в ситуации и поняли, что водитель выбрался и пошел в определенном направлении. В результате поисков они нашли женщину, которая была сильно обезвожена, со сломанными ребрами, вывихом плеча и травмой головы. По словам владельца ранчо, останься она там еще на одну ночь — неизвестно, что случилось бы. Спасатели вызвали вертолет, и женщину доставили в больницу.