Москва, 1 ноября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В Госдуме введение контрсанкций РФ в отношении ряда украинских граждан и компаний расценили как «адекватный ответ на последовательную оголтелую русофобскую политику и разрушение отношений между братскими народами», передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Вина за разрыв вековых исторических связей сегодня полностью лежит на нынешних киевских властях, пляшущих под дудку Дальнего Запада. И не Россия здесь первая вводит рестрикции, мы даем симметричный ответ на противоправные шаги Украины, как это и принято в международной практике», — сказа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом парламентарий подчеркнул, что «меры не направлены против украинского народа, они касаются лишь тех отдельных ослепленных Вашингтоном представителей киевской верхушки, которые, прямо говоря, подрывают устои Русского мира».

Меры предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.