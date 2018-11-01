В Югре скрывался международный преступник с Украины
Пыть-Ях, Югра, 1 ноября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Из Югры в Чешскую Республику экстрадирован гражданин Украины, который разыскивается по подозрению в убийстве в Праге. Преступление было совершено в 2000 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Прокуратурой автономного округа проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Украины Юрия К., ранее объявленного в международный розыск. Он подозревается в совершении убийства из корыстных побуждений, с особой жестокостью.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в мае 2018 года Юрий К. задержан югорскими полицейскими в городе Пыть-Яхе и заключён под стражу.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче К. компетентным органам Чешской Республики для привлечения к уголовной ответственности.