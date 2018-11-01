В Москве в выходные может пойти снег
Москва, 1 ноября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Снегопад может прийти на смену потеплению в Москве уже в первые выходные ноября. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает НТВ.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Осадки в виде снега возможны в ночные часы 3 и 4 ноября, несмотря на дневной «плюс». Днем воздух прогреется до +6…+7 градусов, и снег растает.
Возможно появление в воздухе снежинок и установление снежного покрова на короткое время, уточнил синоптик.
Как сообщало ИА REGNUM, синоптики рассказали, что наступление зимы в Москве откладывается. Климатическая зима ожидается ближе к Новому году.
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