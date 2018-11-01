Екатеринбург, 1 ноября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жильцы дома №40 по улице Карла Либкнехта, который предполагается снести ради строительства нового корпуса Свердловской филармонии, намерены обратиться в прокуратуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос дома

Депутат отметил, что встречался с инициативной группой жильцов накануне. Граждане передали ему обращение, после чего он намерен сделать запросы.

«На основании заявления, которое мы получили, я подготовлю ряд запросов в различные инстанции. Меня интересует позиция губернатора, меня интересует позиция города, мы отправим запрос в прокуратуру, а также в МЧС», — сообщил Андрей Альшевских.

Он подчеркнул, что стал свидетелем того, как специалисты МЧС обследовали здание. По информации депутата проверка была инициирована жильцами пяти квартир (всего в доме 31 квартира). Андрей Альшевских предположил, что, по всей видимости, реализуется план, по которому дом могут признать аварийным, после чего начнут расселять жильцов.

«Хочется спросить у профильного министерства, у руководства филармонии, с кем вы, деятели культуры? Что у нас важнее, жилье или модная архитектура? Происходит чистая шариковщина. Даже хуже», — отметил депутат.

Также Андрей Альшевских указал на экономическую целесообразность проекта. По его мнению, только на процедуру расселения жильцов и предоставления частным предпринимателям помещений, у которых офисы и торговые площади в данном здании, будет потрачено порядка полумиллиарда рублей. Также, по информации депутата, стоимость договора на обследование дома сотрудниками МЧС составила 500 тыс. рулей.

«Проще найти другой подходящий участок земли, на котором можно построить новое здание, если это уж так необходимо», — считает Андрей Альшевских.

Он добавил, что вопрос о дальнейших действий совместно с инициативной группой будет обсуждаться после того, как будут получены официальные ответы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно о том, что планируется реконструкция Свердловской филармонии. На конкурсе победил проект архитектурной компании из Великобритании «Захи Хадид». При этом в проекте отсутствует дом №40 по улице Карла Либкнехта, который расположен рядом с филармонией.

Жильцы дома были возмущены тем, что их дом предполагается снести ради нового корпуса филармонии, и тем, что они узнали об этом из СМИ. Они выступили с открытым письмом к властям и заявили, что не намерены добровольно отказываться от квартир в доме.

Отметим, что директор компании «Захи Хадид» Кристос Пассас ранее заявил, что в техническом задании дом №40 по улице Карла Либкнехта отсутствовал.