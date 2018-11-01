Ярославль, 1 ноября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Ярославское областное отделение ВООПИиК выиграло конкурс фонда президентских грантов 2018 года с проектом «Многотиражка». Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

Семен Травин «Многотиражка»

Основной целью проекта является оцифровка, распознавание и публикация периодических изданий производственных, научных и учебных коллективов, а также сельских, городских, районных, областных и иных газет, выпускавшихся на территории Ярославского края с 1917 по 1991.

В планах — до 2021 года оцифровать все советские газеты, которые находятся на хранении в государственном архиве Ярославской области. Их там больше 200 наименований, и это около 5 миллионов листов. В первую очередь мы начнем оцифровывать «Северный рабочий», «Юность», газету шинного завода «Резиногигант», «Ленинский призыв», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

В рамках этого проекта будет куплен специализированный сканер за 4 миллиона рублей, который поставят в архиве Ярославской области. Увы, но издания, которые хранятся вне ярославских архивов, не смогут быть оцифрованы. Еще один миллион рублей заложено на создание интернет-сайта, где будут выложены цифровые копии бумажных СМИ с возможностью поиска информации по ключевым словам.

Семен Травин считает, что поиск, не требующий выматывающего постраничного просмотра тысяч газетных листов, перевернет представление современного человека о методах работы с историческими источниками XX века и подвигнет к более глубокому изучению истории малой Родины.

Авторы проекта планируют провести серию тематических выставок в образовательных учреждениях Ярославской области на основе материалов, отобранных из оцифрованных периодических изданий. В каждом из них будут выставлены публикации разных лет и СМИ про это учреждение.