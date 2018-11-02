Москва, 2 ноября, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Если реальность противоречит теории, то тем хуже для реальности — почему современный российский интеллигентствующий либерал исповедует именно такой принцип, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

(сс) Skilpaddle Евгений Ясин

Мелкость мысли, местечковость восприятия в сочетании с энергичной напористостью провинциала сформировала широкий пласт нынешних столичных интеллигентов-либералов. Начался этот процесс еще в СССР, подготовил для Горбачева удивительный слой интеллигентов-мещан, которые радостно приветствовали перестройку с ненавистью к советскому размаху, да и любым масштабным начинаниям в принципе. Много маленьких дореволюционных Одесс — вот что виделось этим людям в качестве идеала страны, но поскольку не всем в таких условиях рассиживаться в кафешантанах, то вокруг этого благолепия остается дикая Россия, забитый и ничтожный «рюсский мужичок».

Самые же теоретически подкованные представители «прорабов перестройки» пробились на волне обрушения СССР в крупные теоретики, продолжающие поучать, не замечая, к каким ужасным результатам привела Россию их теория.

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