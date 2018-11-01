Москва, 1 ноября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В последние дни октября валютные курсы на локальном валютном рынке стабилизировались в узких коридорах. Курс доллара США «замер» около отметки 65,50 рубля, евро торговался в границах 74−75 рублей. Даже на фоне резких колебаний цен на нефть, завершения налоговых платежей в РФ и приближения очередных санкций США российский рубль сохранял высокую стабильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Ноябрь станет решающим месяцем для российской валюты на фоне результатов выборов в конгресс США, итогов предстоящей встречи президентов России и США и реакции на нее американского истеблишмента, а также динамики нефтяных фьючерсов после введения в действие санкций США против поставок иранской нефти.

«И тут возможны два диаметрально противоположных сценария по курсу рубля. Первый — «все плохо» и рубль падает. Второй, напротив, — смягчение отношений США и Россия и дорожающая нефть приведут к росту рубля. В первом случае курс доллара в ноябре может взлететь к 70−80 рублям. Второй — цена американской валюты закрепится в диапазоне 60−65 рублей», — считает эксперт.

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