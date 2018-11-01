Москва, 1 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Более половины граждан России полагают, что размещаемая ими в социальных сетях информация используется третьими лицами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

LoboStudioHamburg Сеть

Согласно результатам исследования, подготовленного ВЦИОМ совместно с проектным офисом по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» аналитического центра при правительстве России, 55% опрошенных считают, что размещаемые в соцсетях сведения используются посторонними. Не поддерживают это утверждение 34% респондентов.

Отмечается, что 55% участников опроса негативно относятся к возможности использования размещенных ими данных третьими лицами, чуть меньше (52%) опрошенных полагают, что такое использование не несет никакой угрозы.

Следует добавить, что соцопрос проводился в период с 24 по 25 сентября, в нем приняли участие 3,2 тыс. человек. Максимальный размер ошибки для указанной выборки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что более 40% граждан России провели свой летний отпуск по причине отсутствия денег дома или на даче.

Читайте также: Летний отпуск 2018 года дома или на даче провели более 40% граждан РФ