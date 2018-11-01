Улан-Удэ, 1 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития овцеводства», посвященная 80-летию профессора Семена Билтуева и 75-летию профессора Галины Жиляковой, прошла 1 ноября в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова, сообщает пресс-служба вуза.

Антон Мауве. Овцы, пасущиеся в поле (фрагмент). 1880-е

В работе конференции приняли участие учёные академии, председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Далай Галсанов, представители аграрных вузов России, Монголии, руководители и специалисты ведущих овцеводческих хозяйств Бурятии. Они обсудили актуальные вопросы повышения мясной, шерстной продуктивности овец, инновационные методы их воспроизводства, а также состояние и перспективы развития овцеводства в целом.

«Ваша энергия, умение работать, ставить и решать задачи — пример для ваших учеников, сотрудников Академии. Желаем вам творческого долголетия, счастья и крепкого здоровья!» — сказал проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Бурятской ГСХА Алексей Третьяков, обращаясь к участникам с приветственным словом.

В свою очередь, Далай Галсанов сообщил о мерах господдержки овцеводства и их эффективности. Так, в 2013—2017 годах на поддержку отрасли было направлено 280 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. По его словам, на развитие овцеводства в республике благоприятно скажется запуск производства шерстяных тканей Байкальским текстильным комбинатом. При выходе на полную мощность потребность в тонкой шерсти составит до 700 тонн. Кроме того, производство войлочных изделий из грубой шерсти фабрикой «Наран», «Геотекс-рус» и отдельные проекты по переработке баранины, выделке овчины и пошиву обуви также способствуют развитию данной отрасли.

Также во время мероприятия со стороны представителей овцеводческих организаций и предприятий прозвучали поздравления в адрес юбиляров.

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