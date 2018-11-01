Красногорск, 1 ноября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. По случаю празднования Дня народного единства 4 ноября крупнейшая энергокомпания Подмосковья «Мособлэнерго» объявила режим «технологической тишины», предполагающий полный запрет на все плановые ремонты на электросетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

(сс) ccipeggy Электроэнергия

«С вечера 2 ноября до утра 6 ноября в АО «Мособлэнерго» вводится режим «технологической тишины», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что указанный режим предполагает полный запрет на все плановые ремонты, «кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений».

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием Дня народного единства 4 и 5 ноября парковка в Москве будет бесплатной, уведомили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

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