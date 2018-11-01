Доха, 1 ноября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Катар поддерживает призыва США к прекращению огня в Йемене и возвращению враждующих сторон за стол переговоров, заявили 1 ноября в МИД ближневосточного государства, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США «Мир — наша профессия»

Внешнеполитическое ведомство распространило заявление, согласно которому призыв Вашингтон является «благоприятным шагом в сторону политического решения, а также к окончанию страдания народа Йемена».

Напомним, 31 октября в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что для мирных переговоров в Йемене сложились благоприятные условия. Подобные заявления сделали и глава минобороны страны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. К миру в этой стране также призвала Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.