Исламабад, 1 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит с пятидневным визитом китайскую столицу Пекин, сообщает 1 ноября Anadolu.

Chatham House Имран Хан

Первый визит в КНР Хана с момента вступления в должность в августе 2018 года состоится по приглашению китайской стороны.

Премьер-министр проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Ли Кэцяном, примет участие в китайской международной выставке импорта в Шанхае.

Напомним, Пакистан является важным союзником Китая в регионе. Особенностью взаимоотношений является общая напряженность в делах с Индией. У Исламабада к Нью-Дели имеются территориальные претензии, что касается Пекина, то Индия для него является главным экономическим конкурентом в регионе.