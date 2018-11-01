Москва, 1 ноября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на наделение Внешэкономбанка новыми полномочиями, которые будут способствовать реализации указа президента РФ, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В частности, в правительстве предлагают переименовать Внешэкономбанк в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. Как отмечают в правительстве, существующее не в полной мере отражает актуальные задачи, стоящие перед национальным институтом развития, в который должен превратиться ВЭБ. Так, напоминают авторы инициативы, майский указ президента РФ Владимира Путина определил повестку развития страны на ближайшие шесть лет.

«Для успешной реализации этой повестки необходима консолидация усилий различных институтов развития, включая группу Внешэкономбанка», — отмечают в правительстве.

Новая госкорпорация должна будет заняться вопросами организации работы институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны. Другими словами, теперь в обязанности компании войдет не только кредитование, но и комплексное сопровождение социально значимых проектов.

Для реализации таких задач, ВЭБ. РФ будет участвовать в управлении институтами развития и обеспечивать использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки социально значимых проектов, включая меры государственной поддержки.

«Предусматривается, что Внешэкономбанк будет осуществлять финансовую и гарантийную поддержку институтов развития, обеспечивать исполнение институтами развития обязательств иными способами, в том числе обязательств по выплате страхового возмещения или страховой суммы», — отмечают в правительстве.

Законопроекты также предлагают прописать в Бюджетном кодексе право правительства определять размер сформированного уставного капитала ВЭБ.РФ. Как отмечали ранее в правительстве, речь идет о размере капитала в 300 млрд рублей, которые ВЭБ сможет задействовать в качестве инвестиций в проекты. Кроме того, еще 600 млрд рублей ВЭБ сможет получать в виде субсидий для урегулирования внешних обязательств до 2024 года.