Эрбиль, Ирак, 1 ноября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Управление гражданской обороны Иракского Курдистана оценило ущерб от последствий наводнения в регионе в $ 6 млн 700 тыс., сообщает 1 ноября Kurdistan.ru.

Уильям Чарльз Пигуенит. Наводнение на реке Дарлинг (фрагмент). 1890

В результате действия природной стихии пострадали десятки объектов инфраструктуры, в числе которой и государственная и частная собственность.

Напомним, на прошлой неделе в Иракском Курдистане в провинциях Эрбиль и Сулеймания наблюдались обильные осадки. Это привело к наводнению, нанесшему значительный ущерб экономике региона