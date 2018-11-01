Вашингтон, 1 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. По результатам опроса более тысячи граждан Соединенных Штатов выяснилось, что американцы могли бы рассмотреть в качестве кандидатов на пост президента США телеведущую Опру Уинфри, кинозвезду Тома Хэнкса или актера Дуэйна Джонсона. Результаты опроса опубликовал портал PeopleMaven.

Bill Ebbesen Опра Уинфри

Сообщается, что, выбирая из 20 потенциальных «кандидатов» на пост главы Белого дома, опрошенные граждане США отдали максимальное количество голосов (208) чернокожей телезвезде Опре Уинфри, артиста Тома Хэнкса в качестве главы государства предпочли бы видеть 142 человека, а киноактер Дуэйн Джонсон заручился поддержкой 114 участников голосования.

В качестве «кандидата» на высший пост США можно было выбрать актеров Уилла Смита, Моргана Фримана, Леонардо Дикаприо и других.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что за минувшую неделю рейтинг одобрения политики действующего президента США Дональда Трампа упал до 40%.

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