Екатеринбург, 1 ноября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В Свердловской области у 40% жителей региона старше 45 лет уходит более шести месяцев на поиск работы. Таковы данные исследования, которое провело агентство HeadHunter.

Бен Шан. Безработные. 1938

Согласно представленным графикам, чем моложе соискатель, тем быстрее ему удаётся устроиться на работу. И наоборот, чем старше гражданин, тем больше времени уходит у него, чтобы трудоустроиться.

Также в исследовании отмечается, что 90% участвовавших в опросе свердловчан уверены в том, что на рынке труда существует дискриминация по возрастному принципу.

Ещё 20% соискателей старшего поколения указали на то, что сталкивались с отказом в приёме на работу из-за возраста, а порядка 62% граждан старше 45 лет заявляют, что одной из главных проблем при трудоустройстве является низкая заработная плата.

В свою очередь работодатели подтверждают, что в более чем половине случаев возраст становится причиной отказа в приёме на работу. Тем не менее они признают, что у работников старше 45 есть опыт, знания и невысокие зарплатные ожидания.