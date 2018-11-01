Екатеринбург, 1 ноября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев в начале недели представил Свердловскую область в штаб-квартире ООН для глав представительств стран-членов Организации Объединенных Наций. Выступление главы региона стало еще одним важным шагом в борьбе за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Голосование по этому вопросу пройдет в Международном бюро выставок уже 23 ноября. О продвижении заявки, международной активности Свердловской области и развитии Екатеринбурга Евгений Куйвашев рассказал в интервью ИА REGNUM.

Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

— И в 2012 году, и в 2017 решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2025 было принято руководством Российской Федерации. Мне известно, что при его принятии на этот раз немалую роль сыграл опыт, который приобрела Свердловская область за время участия в предыдущей заявочной кампании. Имеющиеся наработки позволили нам быстрее пройти этап формирования заявочного досье и оперативного перейти к его продвижению.

Ситуации, в которых принимались решение и велось продвижение заявки, конечно, отличаются — прошло пять лет. За эти годы Екатеринбург и Свердловская область сделали огромный шаг вперед в своем социальном и экономическом развитии. В апреле 2018 года к нам приезжала инспекционная комиссия Международного бюро выставок. Часть делегатов были в Екатеринбурге уже в 2013 году, и все они отметили позитивные изменения — в городской инфраструктуре, сфере гостеприимства и так далее. Это закономерно, ведь за это время мы провели крупнейшие международные мероприятия — саммиты Россия-ЕС и Россия-Казахстан, выставки ИННОПРОМ в партнерстве с иностранными государствами, два Российско-Китайских ЭКСПО, матчи Чемпионата мира по футболу. За это время мы приобрели уникальный опыт и компетенции, которые будут применены в случае нашей победы в борьбе за Всемирную выставку.

— Шансы были и тогда. И сегодня я их оцениваю как очень большие. Мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы одержать победу в борьбе за ЭКСПО. Все время с момента принятия решения о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата велась сложная работа, большая часть которой сторонним наблюдателям не видна. Помимо регламентных мероприятий Международного бюро выставок, к которым относятся подготовка заявочной книги и презентации на генеральных ассамблеях, мы провели огромное количество встречи и переговоров. Организовали мероприятия для продвижения проекта «ЭКСПО в Екатеринбурге» на площадках ЮНЕСКО в Париже, российского Представительства Евросоюза в Москве. С успехом прошли концентры Уральского народного хора и ансамбля «Изумруд» на новогодних приемах, организованных российским Посольством во Франции, и уникальный концерт в театре Елисейских полей, где наш молодежный симфонический оркестр сыграл с прославленным пианистом Денисом Мацуевым. Идею проведения Всемирной выставки у нас, на Урале, мы повезли в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где представили наши амбициозные планы.

— Сейчас, осенью 2018 года, когда у нас за спиной остались проведенные в Екатеринбурге матчи Чемпионата мира по футболу, мне проще отвечать на этот вопрос. Напомню, около пяти лет мы, жители города и региона, усердно работали, шаг за шагом преобразуя городское пространство, делая его более безопасным, комфортным, красивым. Была переформатирована улично-дорожная сеть, усовершенствована логистика. Был модернизирован железнодорожный вокзал, обновлен городской автопарк. Эта работа на виду, ее результатами пользуются люди каждый день. Я уверен, все это мы бы претворили в жизнь и без Чемпионата, но потратили бы долгие годы. То же самое будет в случае нашей победы в гонке за ЭКСПО: мы сможем построить новую высокотехнологичную реальность здесь, у нас, в Свердловской области. Речь идет о планах по расширению аэропорта Кольцово, строительстве новых дорог, развязок, благоустройстве пространства, основанном на самых совершенных технологиях. Кроме того, на берегу Верх-Исетского пруда для проведения ЭКСПО-2025 нам предстоит построить с нуля целый «умный город» с инновационными сетями, инфраструктурой и транспортом, энергосберегающими сооружениями, экологически чистой энергетикой. После завершения выставки все это также, как в случае с Чемпионатом, останется в наследство уральцам.

— Как и в случае с другими нашими проектами, решение о проведении ЭКСПО станет серьезным стимулом к решению этого вопроса. О том, что будет развернута программа улучшения городской среды в Екатеринбурге на встрече с инспекционной комиссией в апреле говорил Президент России Владимир Владимирович Путин. Речь шла, в частности, и о второй ветке метро, и о строительстве монорельса.

— Первое, я об этом уже говорил, — это уникальные компетенции, которые приобрели специалисты самых разных сфер жизни нашего региона за время подготовки и проведения матчей Чемпионата мира. В процесс были вовлечены буквально все: строители, энергетики, логисты, специалисты по информационным технологиям, по связям с общественностью, сотрудники правоохранительных органов и так далее. Этот мегапроект каждому из нас дал новые знания и умения. Кроме того, успешно проведенные матчи позволили нам доказать: Свердловская область — крупневший в России центр деловой, культурной и спортивной жизни.

Сейчас очевидно, что мы получили еще одну нематериальную выгоду. Мундиаль не оставил равнодушным никого, после чемпионата мира уральцы буквально заразились футболом, спортом, здоровым образом жизни. Оказалось, что это — одна из лучших возможностей оторвать и наше подрастающее поколение от гаджетов, привить им лидерские качества. Знаю, что Олег Шатов, наш футболист, Посол Екатеринбурга как города-организатора ЧМ, вспоминал, как в детстве до дыр буквально засматривал кассеты с играми московского «Спартака», следил за игрой Тихонова, Титова. Буквально обедал и ужинал «под футбол». И футбол стал его профессией, всей его жизнью, по сути. Вот такие поворотные моменты — это большая ценность.

Летом следующего года одновременно с ИННОПРОМом в Екатеринбурге пройдет еще одно международное и статусное мероприятие — Глобальный саммит производства и индустриализации, GMIS-2019. Это представительный форум, на котором вопросы промышленного развития в период четвертой технологической революции будут обсуждаться на уровне министров промышленности и глав государств. На площадке конгресс-центра мы планируем провести мероприятия GMIS. Для этого объект должен быть полностью готов к июню 2019 года. Сегодня работы идут в соответствии с графиком. К слову, Глобальный саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц стран мира, которое пройдет во вновь возведенном «конгресснике». А уже впоследствии на эту площадку будут перенесены мероприятия деловой программы наших ИННОПРОМов. Кроме того, она отлично подойдет для проведения концертов и других массовых мероприятий.

— Согласен, такое внимание к уральской столице со стороны международного сообщества придает Екатеринбургу особый статус и одновременно предъявляет повышенные требования к качеству городской среды. Однако город никогда не оставался один на один с проектами, задачами и проблемами. Руководство Свердловской области во все времена поддерживало муниципалитет, в том числе — финансово. Так происходит сегодня. Так будет и впредь.

С новым главой города Александром Геннадьевичем Высокинским мы расставили приоритеты, опередили первоочередные задачи по развитию уральской столицы. Это благоустройство территорий, повышение эффективности работы городского транспорта и сферы жилищно-коммунального хозяйства, — то, что интересует горожан в первую очередь. Кроме того, мы совместными усилиями сегодня начали подготовку к празднованию юбилея уральской столицы и другим масштабным событиям.

— Это моя инициатива. Я убежден, что вхождение в состав правительства главы областного центра — эффективный механизм развития Екатеринбурга. Новый член кабинета министров будет координировать совместную деятельность государственной и муниципальной власти, находясь «внутри» всех процессов, а не в качестве привлеченного эксперта.