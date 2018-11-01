Лос-Гатос, США, 1 ноября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. ВИдеосервис Netflix опубликовал в своём Twitter первый тизер «Ведьмака» с актёром Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии. Внешность ведьмака удивила многих фанатов, которые привыкли к образу Геральта с бородой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Instagram Генри Кавилла Образ ведьмака в представлении поклонников

https://twitter.com/netflix/status/1057640842201055232

В ролике участвует единственный персонаж — сам Геральт, который пристально смотрит в камеру, после чего выпивает какое-то зелье, продолжая хранить молчание. Многие поклонники сразу обратили внимание на его побритое лицо и потребовали вернуть ведьмаку бороду.

«Дайте этому мужику его бороду… Ему непозволительно выглядеть как эльфу», — пишет Baby Faced Assassin.

Пользователи принялись вспоминать, на кого похож Кавилл в образе Геральта и пришли к выводу, что он сочетает в себе черты Леголаса из «Властелина Колец» и Люциуса Малфоя из «Гарри Поттера».

https://twitter.com/stafford_lyons/status/1057759844646694912

Впрочем, не всех пользователей возмутило отсутствие бороды. Поклонники, знакомые с «Ведьмаком» не только по компьютерной игре, но и по литературному первоисточнику, отметили, что в книге Геральт вовсе не был сторонником растительности на лице.

«Всем тем людям, которые говорят: «Дайте ему его бороду бла-бла». В книгах Геральт ненавидит свою бороду и почти всегда ходит без неё. Просто успокойтесь и радуйтесь тому, что Netflix на самом деле обращает внимание на то, что написано в книгах», — пишет Кристиан Ц.

Напомним, сериал по книгам Анджея Сапковского выйдет на Netflix в 2019 году. В сентябре телеканал объявил, кто будет играть ведьмака. Фанаты обсуждали кандидатуры Николая Костер-Валдау и Мадса Миккельсона, но роль получил Генри Кавилл. Тогда пользователи соцсетей начали предполагать, как актёр будет выглядеть, преобразившись в Геральта из Ривии. В их представлении герой действительно носит бороду.