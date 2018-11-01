Вена, 1 ноября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе поприветствовал решение канцлера Германии Ангелы Меркель покинуть пост председателя правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Об этом пишет газета Heute.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В кулуарах заседания совета министров Австрии 31 октября речь шла о неприсоединении Вены к Глобальному договору ООН о миграции. Вице-канцлер отметил, что удовлетворен переменами в соседней стране. Штрахе сказал, что на протяжении правления Меркель Германия была «самым важным партнером Австрии», а также при ней было достигнуто хорошее экономическое развитие. Но тем не менее, «своей приглашающей миграционной политикой» Меркель «нанесла массивный урон».

Напомним, Штрахе является лидером Австрийской партии свободы, которая выступает против принятия в страны Европы иммигрантов и более независимую от Брюсселя политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Меркель объявила, что в декабре этого года не будет переизбираться на пост председателя ХДС. Также нынешний, уже четвертый срок на посту канцлера, станет для нее последним.