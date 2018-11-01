Вашингтон, 1 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Стена на границе, которую хочет построить Дональд Трамп, существует только на словах, но есть реальные стены, которые американский президент уже настроил, считает конгрессмен Эрик Суолуэлл. В своем твиттере 1 ноября, за несколько дней до выборов, политик пишет:

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Разрушь стену!

«Первые два года правления Трампа и республиканцев были посвящены стенам. Одну они хотят построить. Однако есть и другие, которых вы не видите, но которые стоят между вами и доступным здравоохранением, вами и возможностями, которые доступны богатым, вами и вашей демократией. Давайте их снесем», — призывает конгрессмен.

Напомним, что промежуточные выборы в парламент США пройдут 6 ноября. Граждане страны будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также десятки других законодателей. Результаты промежуточных выборов прямо не касаются президента США, однако, как ожидается, они окажут огромное влияние на остаток его президентского срока.