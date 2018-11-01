Анкара, 1 ноября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 59 бывших сотрудников полиции по подозрению в связях с ФЕТО, сообщает 1 ноября Anadolu.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.