Москва, 1 ноября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Начало ноября для российской валюты будет поводом корректироваться вниз для дальнейшего укрепления на протяжении ноября. Общий новостной фон благоприятный для рубля, потому начало календарного периода спекулянты могут использовать для отката и более выгодных покупок, заявила корреспонденту ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Так, в динамике на сегодняшний день, 1 ноября, стоит учитывать последнее успешное размещение ОФЗ Минфином. 31 октября размещение 10-летних ОФЗ прошло успешно. Бумаги на 5 млрд размещены в полном объёме без премии к рынку под 8.69% годовых. Спрос составил 14,8 млрд. рублей. Нефть под давлением, но сообщения в СМИ о том, что все прогнозы роста цен на бензин внутри РФ провалены и в ближайшие пять месяцев бензин в России не подорожает скажутся оптимистичной динамикой рубля», — пояснила эксперт.

В целом, если обратиться к истории за последние три недели, то видно, что спекулянты на внутреннем рынке валюты меньше обращали внимание на внешние факторы, а больше ориентировались на настрой внутри страны. То есть и встречу Трампа с Путиным, и предстоящие выборы в Сената США, что станет поводом для дальнейшего ожидания санкция в адрес России — это все второстепенные мотивы продажи. В первую очередь ориентир на позитивную монетарную политику ЦБ РФ.

«Цель роста рубля против доллара США находится на отметке 64,50. Однако на сегодня, 1 ноября, стоит ожидать снижение к отметке 65,70, а там активизируются покупателя рубля. Для евро максимально рост достигнет уровня 74,60, а потом произойдет снижение цены на уровень 73 рубля за евро», — полагает Сальникова.

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