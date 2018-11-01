Джакарта, 1 ноября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Авиакомпания Lion Air выплатит 5 млн рупий семьям погибших в результате падения самолета Lion Air JT 610 в Танджунг-Караванге, сообщает Antaranews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иллюминатор самолета. Траур

По словам сотрудника Lion Air Рамадити Хандоко, деньги можно будет забрать начиная с 1 ноября 2018 года. «Сумма предоставляется ближайшим членам семьи, а именно женам, мужьям, детям или родителям», — отметил сотрудник авиакомпании.

По словам авиакомпании, 5 млн рупий не является частью страховки, это дополнительная сумма, предоставленная руководством Lion Air.

Напомним, на борту самолета Lion Air, упавшего 29 октября в воды Караванга, было 178 взрослых пассажиров, один ребенок, двое младенцев, а также двое пилотов и шесть бортпроводников.