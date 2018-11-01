Дакка, 1 ноября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Президент Бангладеш Шейх Хасина впервые в истории страны разрешила использование электронных машин для подсчета голосов избирателей, сообщает 1 ноября Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Устройства будут использованы на ближайших всеобщих выборах, которые должны состояться в декабре 2018 года.

Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны оппозиции, так как с их точки зрения данное нововведение будет использовано для фальсификаций.

Напомним, в Бангладеш сложилась сложная ситуация в отношениях между правительством и оппозицией, так бывший премьер-министр страны Халед Зия была приговорена к 10 годам лишения свободы.