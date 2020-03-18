Абакан, 1 ноября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане, где ночные температуры уже опускаются до — 8 °C, восстановлено теплоснабжение нескольких десятков жилых домов и детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Werfer Ветхая теплотрасса

По сообщению энергетиков, в ночь на 1 ноября была восстановлена подача тепла жителям почти 60 домов и детскому саду. В СГК отметили, что в настоящее время на теплотрассе продолжаются ремонтные работы, бригадам предстоит заменить более 50 метров изношенного трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в столице Хакасии, где уже установилась зимняя погода и выпал снег, произошло коммунальное ЧП. Без отопления остались воспитанники детского сада «Золотой ключик» и сотни жителей Абакана.

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