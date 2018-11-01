Москва, 1 ноября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Более 40% граждан России провели свой летний отпуск по причине отсутствия денег дома или на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Казимир Малевич. Дачник (фрагмент). 1927

Согласно данным социологов, 18% опрошенных ввиду тяжелого материального положения провели отпуск дома, а еще 24% — отдыхали на даче. Сообщается, что каждый пятый респондент (18%) использовал время летнего отдыха для домашних дел, 7% во время отпуска пообщались с родственниками, а 5% граждан страны во время каникул старались заработать денег.

Отпуск за границей провели 5% опрошенных, 4% отдыхали, путешествуя по России, еще 8% респондентов отдохнули в этом году на черноморском побережье Кавказа или в Крыму.

Эксперты центра провели опрос в период с 18 по 24 октября в 136 населенных пунктах и 52-х субъектах РФ. Социологи опросили 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что за первое полугодие 2018 года жители России взяли рекордные 68,3 млрд рублей новых потребительских кредитов для покрытия старых, это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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