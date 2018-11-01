Калуга, 1 ноября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Жители Калужской области смогут открывать счета, получать кредиты и осуществлять переводы, не приходя в офис банка. Однако, чтобы получить такую возможность, один раз посетить офис финансовой организации все же придётся. Гражданин должен будет предоставить кредитному учреждению свои биометрические данные — изображение лица и образец голоса. Об этом 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила управляющая Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Ars-centre.ru В калужском банке

Читайте также: В России запустили единую биометрическую систему

Сделать это можно в специальной точке банковского обслуживания, которых в Калуге две. Карлаш пояснила, что регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтверждённая учетная запись на портале госуслуг, то будет использована она. Для регистрации в единой биометрической системе в банке у клиента возьмут биометрические данные — изображение лица и голос.

Ранее по теме: ЦБ РФ призвал банки активнее вести сбор биометрической информации клиентов

О создании учётной записи в ЕСИА клиента известят СМС-сообщением. Наличие такой учётной записи позволит пользоваться в дальнейшем удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения банка.

«Для калужан процедура будет бесплатной и добровольной, — отмечает управляющий Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш. — При этом возможность получения услуги традиционным способом — в офисе банка — сохранится».

Эксперты Калужского отделения Банка России подчеркивают, что механизм удаленной идентификации защищен в соответствии с самыми высокими государственными стандартами безопасности. Данные гражданина хранятся в двух независимых системах, никак друг с другом не связанных: персональные данные (паспорт, СНИЛС и прочее) — в ЕСИА, биометрические — в единой биометрической системе. Причём в последней они находятся без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности.