Киев, 1 ноября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Постсоветская Украина живет сегодняшним днем, как рыбка гуппи в аквариуме. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза в эфире украинского телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

В Китае, отмечает депутат, строят планы на 30, 60, 90 лет. В США каждый новый президент продолжает стратегию предшественнника, в Германии власти реализуют стратегию на пять-десять лет, и лишь на Украине живут «от сегодня до завтра».

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Украинскому государству нужен новый общественный договр, так как в настоящий момент люди могут не платить налоги, а власть потихоньку ворует. Киев нуждается в долгосрочной стратегии развития, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, когда в Киеве произошел госпереворот, украинская экономика переживает упадок. Так, депутат Рады Вадим Рабинович ранее заявил, что для покрытия долгов перед МВФ детям и внукам нынешних жителей Украины придется «пахать и пахать».

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