Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. На камчатском золоторудном месторождении «Аметистовое», где бастуют горняки, отключили интернет. Рабочие считают, что это сделано намеренно, для того, чтобы ограничить участникам забастовки доступ к СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прерванная связь

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«Уже двое суток как нет доступа к интернету. Выйти в WhatsApp, отправить сообщение — большая проблема, нереально практически. С протестующими работниками руководство проводит довольно жёсткие беседы. Тем, кто недоволен положением дел, предлагают уволиться. По настоянию администрации предприятия уволились восемь горняков — взрывников. У них есть доступ к взрывчатым материалам, руководство, наверное, опасалось, что они могут пойти на крайние меры», — рассказал рабочий рудника, с которым связались по телефону журналисты ИА Кам 24.

Мужчина также утверждает, что, помимо приезжих, на руднике работает несколько десятков местных, камчатцев.

Напомним, в социальных сетях жители полуострова также опровергли заявления правительства Камчатки о том, что на «Аметистовом» нет местных жителей. Люди также утверждают, что местным, камчатским работникам рудника не дали проголосовать на выборах президента в марте 2018 года.

«Забастовка горняков — лишь видимая часть айсберга. Сегодня на Камчатке, «стараниями» правительства края, ситуация такова, что протест может вспыхнуть в любом месте и в любое время. Регион, фактически, не управляется, народ брошен на произвол судьбы. Это можно сказать и о ситуации в ЖКХ, и о всех остальных отраслях. У нашего правительства чемоданное настроение. Им не интересно, как здесь живут люди. У нас будут и проблемы с отопительным сезоном, и с бюджетом, и со всем остальным», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября горняки крупнейшего на полуострове золоторудного месторождения «Аметистовое» вышли на забастовку. Позднее о выходе на забастовку заявили и другие рабочие предприятий, входящих в группу «Ренова». Рабочие не хотят работать в рудниках, в тяжелейших условиях за МРОТ.

На Камчатке протесты не утихают с весны 2018 года. Люди недовольны работой правительства губернатора Владимира Илюхина. На одном из митингов камчатцы собрали губернатору «пенсионное ведро» с мелочью и нехитрыми продуктами и предложили уйти на пенсию.

Богатейшая за последние 110 лет путина ничего, кроме роста протеста, жителям Камчатки не принесла — на полях, в лесах и на берегах гнили десятки тонн рыбы и икры, а за попытку наловить себе немного лосося в отношении простых людей возбуждали уголовные дела.

Камчатцы недовольны самой дорогой в стране «коммуналкой», отсутствием доступной медицины, безобразной инфраструктурой, которая шокировала даже известного российского драматурга Евгения Гришковца, побывавшего на полуострове с гастролями.