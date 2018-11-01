Саратов, 1 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Севший на «макарошковую» диету депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) за неделю похудел более чем на два килограмма. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам народного избранника, принявшего решение прожить месяц, питаясь на 3,5 тыс. рублей, прожитая неделя была «не самой лучшей неделей в его жизни». Бондаренко подчеркнул, что последние два дня он провел, питаясь лишь крупами.

«Не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно… За неделю похудел на два с небольшим килограмма», — цитирует агентство его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что может составить меню пенсионера, которое в месяц обойдется не дороже 3,5 тыс. рублей. Сама Соколова отказалась сесть на такую диету, объяснив это своим «статусом».

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