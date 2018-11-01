Арнем, Нидерланды, 1 ноября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Голландский клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Хераклесом» в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 40-й минуте счет открыл полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор. На 89-й минуте преимущество удвоил нападающий Томас Бёйтинк.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавляет «Витесс» в лета 2018 года. На сегодняшний день клуб занимает пятое место в чемпионате Нидерландов.

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