Токио, 1 ноября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Проблемы с двигателем стали причиной отзыва 100 тыс. японских автомобилей Subaru. Об этом 1 ноября сообщает агентство Kyodo.

Shelby Asistio Автомобиль Subaru BRZ

Автоконцерн отзывает автомобили четырех моделей, среди которых Subaru Impreza. Выявленная неисправность может привести к самопроизвольному выключению двигателя.

Об инцидентах, связанных с неполадкой, не сообщается.

Читайте также: В сети появилась информация о новом Subaru Forester для России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Subaru решили отозвать 420 тыс. автомобилей BRZ с рынков Японии и США. Выяснилось, что машины оснащены неисправными двигателями.

Череда скандалов сопровождает японский концерн с осени 2017 года. Они связаны в том числе с недостаточной квалификацией рабочих, выполняющих осмотр транспортных средств, и с фальсификациями данных о выбросах выхлопных газов и потреблении топлива.