Екатеринбург, 1 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В Свердловской области застройщики терпят убытки из-за вынужденной остановки продаж своих объектов. Причиной остановки продаж стали действия Центрального банка России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Союзе промышленников и предпринимателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дольщики

Речь идёт об опубликованном Центробанком 3 октября обновлённом списке компаний —страховщиков ответственности застройщиков. В нём не оказалось тех страховых компаний, которые ранее оформляли полисы страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

«Принимая во внимание, что в списке только две компании, фактически занимающиеся страхованием ответственности застройщиков, а объём объектов даже по Екатеринбургу и Свердловской области достаточно велик, страхование у данных компаний невозможно на текущий момент», — говорит исполнительный вице-президент Союза Игорь Кудрявцев.

Отсутствие полисов влечёт за собой невозможность продаж построенных объектов, а значит под угрозу будет поставлено и дальнейшее финансирование строительства. Застройщики считают сложившуюся ситуацию чрезвычайной и опасаются, что теперь «неминуема полная остановка строительства». В ситуацию вмешались члены комитета Союза по строительству. Они просят губернатора Евгения Куйвашева и профильных министров обратить внимание на эту ситуацию. Уже направлены письма главе областного минстроя Михаилу Волкову, главе Минстроя России Владимиру Якушеву и его заму Леониду Ставицкому.

Также застройщиков не устраивает ситуация с обязанностью платить взносы в компенсационный фонд. Страховать ответственность перед участниками долевого строительства они должны с 2014 года. А в 2017-м была создана альтернатива — компенсационный фонд. Часть 4 статьи 3 федерального закона «Об участии в долевом строительстве…» была введена 29 июля 2017 года. Но это если речь идёт о договорах, заключённых после 20 октября 2017 года.

Текущие же проекты, договоры по которым были оформлены раньше этой даты, обеспечиваются поручительством или страхованием. Изменить их на компенсационный фонд не представляется возможным. При этом банки уже не заключают договоров для тех компаний, деятельность которых регулирует нынешняя редакция закона об участии в долевом строительстве.

Встревоженные застройщики уже обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Они просят помочь добиться включения в список Центробанка тех страховых организаций, которые обеспечивали их обязательства. Это даст возможность завершить текущие строительные проекты. Также застройщики предлагают внести в законодательство поправки, которые позволят менять способ обеспечения исполнения своих обязательств, например, страхование заменить взносами в компенсационный фонд.