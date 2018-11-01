Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Горняки структур группы «Ренова» на Камчатке не намерены отказываться от забастовки. Люди не хотят работать на рудниках в труднодоступной местности за МРОТ. Камчатцы уверены, что крупные московские компании нанимают преимущественно вахтовиков-приезжих для того, чтобы не нести социальных обязательств перед местными жителями и не платить северные надбавки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Д. П. Штеренберг. Рабочий у печки. 1913

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«Сотрудники АО «Камголд» продолжают готовить документы для официального объявления забастовки. Претензии работников касаются не столько даже размера зарплаты, сколько законности её расчёта. Фиксированная часть зарплаты многих сотрудников состоит из МРОТ, который государство установило в мае 2018 года. Сотрудники предприятий работают вахтовым методом, месяц через месяц, у некоторых вахта длится три месяца и столько же отдых. А озвученные руководством компании суммы зарплат указаны без учета «межвахты», — рассказал профсоюзный активист АО «Камголд» Александр КожевниковИА Кам 24.

В руководстве АО «Золото Камчатки» утверждают, что нарушения закона в отношении работников нет.

Жители полуострова в социальных сетях утверждают, что не видят никакой пользы от присутствия структур «Ренова» на Камчатке.

«Набирают приезжих, чтобы северные не платить местным, а теперь, наверное, работяги захотели нормальные надбавки, а им шиш показали».

«А где Госинспекция по труду? Вот же пристроились — сидят и ничего не делают. Власть не работает и не желает ничего делать».

«Это что за зарплаты — 40−45 тысяч, с учетом межвахтоового периода? А без премий и того меньше — получается около 30 тыс. в месяц, как у продавца в магазине. Есть от чего забастовать».

«Все мы тут — рабы. В ошейниках и на цепи».

«Что это за государство, которое поддерживает крупный бизнес, а свой народ бросает на выживание?! Вексельбергу и прочим таким же — миллиарды из бюджета, а простому народу ни копейки — живите как хотите! Несправедливо!» — написали камчатцы в социальной сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября забастовали более 100 рабочих крупнейшего на камчатке золоторудного месторождения «Аметистовое». Позже о намерении выйти на забастовку объявили рабочие еще одной структуры «Ренова» — АО «Камголд». Рабочих не устраивает резкое снижение оплаты труда — в три раза, при завышении планов. Их не устраивают и условия труда. Люди жалуются, что из их и без того небольшой зарплаты высчитывают за завтрак, обед и ужин, даже если рабочий съел только булочку в столовой. Почему с рабочих-вахтовиков вообще высчитывают за питание — вопрос, в котором не плохо было бы разобраться представителям правоохранительных органов. СУ СК РФ приступило к проверке на предприятиях «Ренова» на Камчатке.