Вашингтон, 1 ноября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Получение гражданства США по праву рождения не предусмотрено 14-й поправкой к конституции страны, поэтому оно будет «так или иначе прекращено», заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено», — написал Трамп.

Он добавил, что оно не предусмотрено 14-й поправкой к конституции США из-за слов «подчинённые юрисдикции оных», при этом «многие правоведы согласны с этим».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается подписать закон о лишении прав на американское гражданство детей, рожденных в семьях нелегальных мигрантов. По его словам, дети нелегальных мигрантов не должны иметь права становиться полноценными гражданами США.

В свою очередь, намерение Трампа лишать гражданства по праву рождения противоречит конституции США, заявил конгрессмен Марк Висей.

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