Новосибирск, 1 ноября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В Новосибирске цены на автомобильное топливо продолжают расти, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным Новосибирскстата, на прошедшей неделе подорожал как автомобильный бензин, так и дизельное топливо.

Новосибирскстат Цены на бензин и дизтопливо в Новосибирске

«Дизельное топливо подорожало на 1,3%, марки бензина АИ-92 и АИ-95 — на 0,1% соответственно. Не претерпели изменений лишь цены на бензин марки АИ-98», — уточнил новосибирский орган статистики.

Так, если 22 октября автомобильный бензин можно было купить ещё за 41,65 рубль за литр, то через неделю, 29 октября, он стоил уже 41,68 рублей за литр. Дизельное топливо 22 октября стоило 45,90 рублей за литр, 29 октября — уже 46,48 рублей за литр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю с 15 по 22 октября 2018 года дизельное топливо на АЗС Новосибирска подорожало на19 копеек (0,4%), бензин — на 0,1%.