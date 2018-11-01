Берлин, 1 ноября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель летит в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает новостной портал Finanznachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Заместитель министра иностранных дел Германии Ульрике Деммер сообщила, что Меркель будет встречена на Украине с военными почестями.

Встреча лидеров Германии и Украины будет посвящена двусторонним отношениям, а также конфликту на Донбассе и, в частности, реализации минских соглашений. После встречи Ангела Меркель и Порошенко дадут совместную пресс-конференцию.

После этого Меркель посетит памятник «Небесной сотне», посвященный событиям на Евромайдане в начале 2014 года. Затем канцлер встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, руководителями парламентских фракций украинской рады и проведет беседу с учащимися.