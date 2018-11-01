О бедности в Германии и о МРОТ в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- В бедности или на её пороге живут более 15 млн жителей Германии;
- Испания и Ватикан не договорились о месте перезахоронения Франко;
- В Испании переживают, что НАТО и Россия играют в войну возле Арктики;
- В Госдуму внесён законопроект о повышении МРОТ до 25 тыс. рублей;
- На Камчатке намерены бастовать рабочие ещё одной структуры «Ренова».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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