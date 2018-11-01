Киев, 1 ноября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Украина документирует каждый случай остановки кораблей российскими пограничниками в Азовском море, заявил заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука 31 октября в эфире телеканала «Громадське».

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

"Что касается того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно всё документируется, каждый случай, более того, собираются свидетельства и судовладельцев, капитанов тех судов, которые задерживаются Российской Федерацией», — рассказал Тука.

Собранная информация ляжет в основу иска, который министерство иностранных дел Украины намерено подать в международные инстанции, отметил чиновник.

Напомним, после инцидента с рыболовецким сейнером «Норд» российские пограничники усилили контроль за судами, направляющимися в украинские порты на Азовском море. Из-за длительных проверок владельцы кораблей несут убытки, поэтому всё чаще отказываются от рейсов в порты Мариуполя и Бердянска.

По оценкам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, ужесточение пограничного контроля, вызванное пиратским захватом российского судна «Норд», уже обошлось Украине в сумму, эквивалентную 2 млрд рублей, а ежемесячные убытки составляют $3,5 млн.

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