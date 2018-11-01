Лондон, 1 ноября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Великобритания хотела бы вновь видеть Россию в «основанной на правилах международной системе», в противном случае цена для Москвы будет «очень высока». Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Хант отметил, что до недавнего времени видел у Москвы стремление быть частью международной правовой системы. В Лондоне приветствовали возможность новых отношений с постсоветской Россией, однако потом произошел вооруженный конфликт в Грузии, присоединение Крыма, кибератаки и инцидент в Солсбери.

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Министр заявил, что в Британии хотели бы найти способ вернуть Россию в международную систему правил, однако Москве нужно дать ясно понять, что повторение подобных действий будет иметь для неё очень высокую цену.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, ответственность за инцидент британские власти возложили на Россию. В Москве обвинения категорически отрицают как бездоказательные. Происшествие в Солсбери вылилось в крупный международный скандал.

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