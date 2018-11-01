В Сирии очередные провокации, в Польше – планы на АЭС: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Террористы доставили в Сирию емкости с хлором;
- Польша может вернуться к проекту строительства АЭС;
- Моряки рассказали о пиратских методах украинских пограничников;
- Россия продолжает выводить из Латвии грузопоток;
- В России названы лидеры по миграции.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/818.