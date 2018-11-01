Минск, 1 ноября, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия дадут адекватный ответ на размещение постоянной военной базы Соединенных Штатов в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

President.gov.by Александр Лукашенко наблюдает за учениями

«Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем», — заявил он.

По его словам, Россия и Белоруссия в настоящее время ищут адекватный ответ, который можно дать США с минимальными собственными затратами. По мнению Лукашенко, Москва и Минск не хотят вкладывать огромные денежные средства в симметричный ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября польский президент Анджей Дуда предложил президенту США Дональду Трампу разместить американскую военную базу в Польше и присвоить ей название «форт Трамп». По словам Дуды, Польша готова платить не менее двух миллиардов долларов за постоянное присутствие войск США.