Вашингтон, 1 ноября, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Решение продлить эмбарго на иранские нефтепродукты и нефть принято американским руководством, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Tony Hisgett Медведь

Соответствующий указ подписан американским президентом Дональдом Трампом. В качестве аргументов указано, что «в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок» у этой страны — экспортера нефти.

В своем указе Трамп отметил, что решение принято с учетом «увеличения добычи топлива некоторыми странами» и с расчетом на «незадействованные нефтедобывающие мощности и стратегические резервы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран продолжает подготовку к 4 ноября — дню введения в действие пакета «нефтяных» санкций США по отношению к Ирану.

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Напомним, Вашингтон осуществляет давление на Тегеран, в частности санкциями и опосредованно — через международную поддержку Израиля, непримиримо враждующего с Тегераном.