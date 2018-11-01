Москва, 1 ноября, 2018, 03:14 — ИА Регнум. «Молдавская церковь является составной частью Русской Православной Церкви. Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше», — заявил президент Молдавии Игорь Додон на прошедшей в Москве встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает корреспондент ИА REGNUM. Такого же мнения, по словам Додона, придерживается подавляющее большинство православных верующих Молдавии.

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На встрече обсуждались также вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Молдавии и сроки пастырского визита патриарха Кирилла в эту республику. Додон выразил надежду, что визит состоится «в ближайшее время», но конкретной даты названо не было.

Патриарх Кирилл вручил Додону орден преподобного Сергия Радонежского второй степени — «за внимание и активную поддержку церковно-общественных инициатив Православной церкви Молдавии».

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил запланированный на 27−28 октября визит в Молдавию. Планировалось, что глава РПЦ в ходе поездки, помимо Кишинёва, посетит Комрат, Бельцы и приднестровские Бендеры. О причинах переноса визита не сообщалось.